Застрахованным сельхозпроизводителям Приморья компенсируют ущерб после тайфуна
Более 20 тысяч гектаров сельхозугодий подтоплено в Приморье в результате прохождения тайфуна «Кроса». От ливневых дождей пострадали посевы сои, кукурузы и овощи. После оценки спецкомиссиями застрахованным сельхозпроизводителям компенсируют ущерб, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу админстрации Приморского края.
По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья, подтопленными оказались более 20 тысяч гектаров посевов в Ханкайском, Октябрьском, Дальнереченском, Пожарском районах, в Уссурийске, Лесозаводске и Артеме. Из них более 13 тысяч гектаров сои, более 5 тысяч гектаров кукурузы и ранних зерновых, а также 1,2 тысячи гектаров овощей и картофеля.
Специалисты отмечают, что Приморский край находится в зоне рискованного земледелия, причина постоянных осадков – муссонный климат, поэтому рекомендуют сельхозпроизводителям страховать посевы, чтобы минимизировать риски при ЧС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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