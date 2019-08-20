Застрахованным сельхозпроизводителям Приморья компенсируют ущерб после тайфуна

Более 20 тысяч гектаров сельхозугодий подтоплено в Приморье в результате прохождения тайфуна «Кроса». От ливневых дождей пострадали посевы сои, кукурузы и овощи. После оценки спецкомиссиями застрахованным сельхозпроизводителям компенсируют ущерб, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу админстрации Приморского края.

По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья, подтопленными оказались более 20 тысяч гектаров посевов в Ханкайском, Октябрьском, Дальнереченском, Пожарском районах, в Уссурийске, Лесозаводске и Артеме. Из них более 13 тысяч гектаров сои, более 5 тысяч гектаров кукурузы и ранних зерновых, а также 1,2 тысячи гектаров овощей и картофеля.

Специалисты отмечают, что Приморский край находится в зоне рискованного земледелия, причина постоянных осадков – муссонный климат, поэтому рекомендуют сельхозпроизводителям страховать посевы, чтобы минимизировать риски при ЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]