Сельхозпроизводители Приморья получили компенсации
Сельхозпроизводителям Приморья компенсировали ущерб от ЧС, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
Более 400 миллионов рублей выплачено сельхозпроизводителям Приморского края за потерю урожая в результате циклона в сентябре.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, из-за ливневых дождей в регионе оказались подтопленными более 10 тысяч гектаров сельхозугодий, в Хасанском районе пострадали предприятия аквакультуры.
«На компенсацию ущерба из федерального бюджета было направлено 403,5 миллиона рублей. В том числе более 375 миллионов рублей – по объектам растениеводства, на аквакультуру – 64,5 миллиона рублей, личным подсобным хозяйства выплачено более 5 миллионов. Также компенсированы расходы по лизинговым платежам и части кредитов», – добавили в ведомстве.
Отметим, в результате ЧС пострадали сельхозпроизводители Дальнереченского, Октябрьского, Надеждинского, Пограничного районов, Уссурийска, Партизанска и Лесозаводска.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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