Емельянов: Компенсации за урожай «залатают дыры» сельхозпроизводителей





Компенсации за потерянный в результате наводнения урожай, на которые из федерального бюджета аграриям Приморья направлено более 400 млн руб., позволят сельхозпроизводителям решить первоочередные задачи, чтобы продолжить работу в следующем году, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Интерфакс.

«Эти средства необходимы, люди пострадали. Государство идет на поддержку производителей, пострадавших от стихии. Когда беда, надо помогать. Куда направить компенсации, думаю, каждый собственник, хозяин сам решает, определяя наиболее актуальные задачи», — сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор ФГБНУ «Федерального научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки», член Общественного экспертного совета по развитию сельского хозяйства в Приморском крае Алексей Емельянов.

«Думаю, в основном это техническое перевооружение, модернизация, это позволит эффективнее работать в следующем году. Например, у кого-то были колесные комбайны, а нужны гусеничные, кому-то нужно прочистить каналы», — добавил Емельянов.

Он отметил, что для эффективного развития сельского хозяйства нужно снижать природные риски, вкладывать средства в мелиорацию и технологии, а также активно привлекать страховые компании к защите сельхозпроизводителей от потерь в случае ЧС, особенно в районах рискованного земледелия, к которым относится и Приморский край.

Как сообщалось, в августе из-за серии тайфунов и циклонов в регионе оказались подтопленными более 10 тыс. га сельхозугодий, пострадали сельхозпроизводители Дальнереченского, Октябрьского, Надеждинского, Пограничного районов, Уссурийска, Партизанска и Лесозаводска. На компенсацию ущерба из федерального бюджета было направлено 403,5 млн рублей.

Более 370 млн рублей получили фермеры края по утрате урожая. Еще 64,5 млн рублей власти направили пострадавшим предприятиям аквакультуры, владельцы личных подсобных хозяйств получили более 5 млн рублей.

Также аграриям компенсированы расходы по лизинговым платежам и части кредитов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]