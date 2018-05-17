73 "адреса" Владивостока останутся без света

21 августа с 09:00 по 17:00 в различных частях Владивостока пройдут отключения электроэнерии, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис "Отключения света и воды Владивостока".

Приготовиться стоит жителям части Ленинского, Первореченского и Советского районов Владивостока.

Список адресов:

Ленинский район (12)

Луговая ул. 28А

Флотская 1-я ул. 32, 39А, 41

Шепеткова ул. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 38

Первореченский район (1)

Океанский пр-кт 165

Советский район (60)

Брюллова ул. 1/21, 2

Глинки ул. 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13А, 13, 15, 17, 22, 24

Гражданская 2-я ул. 3

Каляева ул. 8, 8Б

Лесная ул. 12, 12А

Маковского ул. 142, 150

Междугородняя ул. 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Пархоменко пер. 5А

Пархоменко ул. 26

Пирогова ул. 4А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Сибирская ул. 11, 16, 21, 23, 26

Чайковского ул. 1, 2

Шишкина ул. 2, 4, 7, 12, 14, 16, 18

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]