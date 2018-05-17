73 "адреса" Владивостока останутся без света
21 августа с 09:00 по 17:00 в различных частях Владивостока пройдут отключения электроэнерии, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис "Отключения света и воды Владивостока".
Приготовиться стоит жителям части Ленинского, Первореченского и Советского районов Владивостока.
Список адресов:
Ленинский район (12)
Луговая ул. 28А
Флотская 1-я ул. 32, 39А, 41
Шепеткова ул. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 38
Первореченский район (1)
Океанский пр-кт 165
Советский район (60)
Брюллова ул. 1/21, 2
Глинки ул. 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13А, 13, 15, 17, 22, 24
Гражданская 2-я ул. 3
Каляева ул. 8, 8Б
Лесная ул. 12, 12А
Маковского ул. 142, 150
Междугородняя ул. 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Пархоменко пер. 5А
Пархоменко ул. 26
Пирогова ул. 4А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Сибирская ул. 11, 16, 21, 23, 26
Чайковского ул. 1, 2
Шишкина ул. 2, 4, 7, 12, 14, 16, 18
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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