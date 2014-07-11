ОНФ: Кавалеровский район Приморья - зона экологического бедствия

Активисты регионального отделения ОНФ направили обращения губернатору Приморского края, в прокуратуру региона, территориальные управления Росприродназдзора, Ростехнадзора и другие надзорные органы с просьбой спасти жителей Кавалеровского района от экологического бедствия. Как сообщает пресс-служба регионального ОНФ, из-за рыхлых отвалов горной породы, оставшихся от старого горно-обогатительного комбината, в радиусе нескольких километров содержание вредной пыли в воздухе здесь в десятки и сотни раз превышает предельно-допустимые концентрации. Под угрозой – здоровье десятков тысяч жителей района.

Активисты регионального отделения ОНФ при поддержке депутатов местной Думы провели в Кавалеровском районе выездное заседание тематической площадки «Экология». В нем приняли участие представители администрации муниципалитета, управления Роспотребнадзора и администрации Приморского края, экологи и местные жители.

Причиной встречи стали многочисленные жалобы людей на экологическую ситуацию в поселке Хрустальный и его окрестностях.

«В Кавалеровском районе раньше работал Хрустальненский горно-обогатительный комбинат. Сейчас здание полуразрушено и при этом не огорожено. В него может спокойно проникнуть кто угодно, включая детей. Одним из самых серьезных источников загрязнения окружающей среды на территории комбината являются отвалы горной породы. Они представляют собой рыхлый песчаный материал и в летний период интенсивно пылят на ветру. Даже на удалении от отвалов в несколько километров содержание пыли в воздухе может в десятки и сотни раз превышать предельно-допустимые концентрации», - сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрий Логинов.

Сейчас отвалы горных пород арендуют коммерческие компании. Пыль от движения самосвалов, которые доставляют песок в карьер и к промывочным линиям, также разносится по всей территории поселка и окрестностям. Территория замусорена химическими отходами материалов, используемых в горных работах. Кроме того, на территории горных разработок повреждены дамбы и каналы, а это создает угрозу затопления целого района.

Роспотребнадзор и ученые Дальневосточного геологического института провели анализ почв на земельных участках жителей поселка, который показал: здесь нельзя выращивать сельхозкультуры, способные накапливать вредные вещества.

«Мы считаем, что государственные органы, ответственные за промышленную и экологическую безопасность и охрану здоровья граждан, практически не контролируют ситуацию. Замеры запыленности воздуха на территории поселка делают лишь периодически. Мероприятия по пылеподавлению в районе не предусмотрены. Административные органы, Ростехнадзор не следят за тем, как коммерческие арендаторы используют карьеры и отвалы, а в результате под угрозой – здоровье десятков тысяч жителей района. По результатам заседания тематической площадки мы направили обращения в прокуратуру региона, губернатору края, а также в контролирующие ведомства – территориальные управления Росприродназдзора, Ростехнадзора и другие. ОНФ просит навести порядок и исполнить нормы законодательства об охране окружающей среды на территории поселения и района» - сказал Юрий Логинов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]