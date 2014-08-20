Белобокий дельфин-одиночка поселился в бухте Врангеля

В акватории глубоководной бухты Врангеля этим летом поселился молодой дельфин. Докеры АО «Восточный Порт» впервые заметили животное ещё в начале июля. Из-за характерного плавника редкого здесь мормлека поначалу даже приняли за акулу, - сообщает пресс-служба "Восточного порта".

- Дельфин как пришёл, так и уйдёт, когда температура воды начнёт понижаться или станет меньше корма, - рассказал руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, кандидат биологических наук, доцент Сергей Масленников. – А сейчас в бухте Врангеля для него самые благоприятные условия – достаточно корюшки, кальмара.

Его коллега, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков сообщил, что, судя по ряду признаков, это тихоокеанский белобокий дельфин Lagenorhynchus obliquidens. Взрослые его особи относительно небольшие – не более двух метров. Дельфины этого вида обитают от Курильских островов до побережья Северной Америки. Любят выпрыгивать высоко из воды, проделывая в воздухе дуги.

- В тёплое время года в «аппендиксе» бухты Врангеля активно развивается планктон, что привлекает к берегу большие косяки рыб – основной корм дельфинов. У меня больше вызывает удивление не сам факт появления животного возле оживлённого порта с активным судоходством, а отсутствие рядом его сородичей. Белобокие дельфины, как правило, предпочитают охотиться стаями, - отмечает Владимир Раков.

- У нас весь июль была традиция – подходишь к краю причала, хлопаешь в ладоши, и он подплывает ближе к берегу, - поделился старший стивидор ППК-3 Денис Васильев, который вместе с коллегами первым обнаружил дельфина. – Сначала он держался в отдалении, но прошло совсем немного времени, и дельфин как будто специально начал делать представления для нас – резвился, выпрыгивал из воды, гнал клювом волну, переворачивался и плыл на спине. Если бы не работа, можно часами за ним наблюдать…

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]