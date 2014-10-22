Ажиотаж на Шаморе: К берегу подошли дельфины (видео)

Отдыхающие уверяют, что видели как минимум двух мормлеков, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказали в tvoidv.ru.

Галина Копылова приехала отдохнуть с детьми. «Шамора» - очень популярное место, яблоку негде упасть. Увидеть дельфинов в таком месте совсем не ожидали.

⠀

«Мы приехали рано часов в 11 утра, сразу пошли купаться. Заметили что-то странное. Какое-то существо выныривало их воды и вновь скрывалось. Мы поначалу даже испугались немного, не поняли что это. Присмотрелись – дельфин», - рассказывает Галина.

⠀

11-летний сын Галины описывает встречу с дельфинами, как что-то невероятно.

⠀

«Я вышел из моря и побежал за телефоном. Пока бегал, дельфины чуть-чуть отошли от брега, но все равно были очень близко. Я их поснимал на видео, а потом спокойно рядом с ними плавал, они не боялись»,- рассказывает Глеб Копылов.

⠀

На самом деле, дельфины часто заходят в прибрежные воды Приморья. Мормлеков видят у берегов Хасанского района, в акватории Биосферного морского заповедника. К берегам Владивостока животные тоже подходят, но очень редко.

⠀

«Беспокоиться за дельфинов не стоит, они приплыли к нашим берегам, потому что для них это абсолютно нормально. Животные часто плавают на мелкоте и они не из пугливых», - рассказал пресс-секретарь института биологии и моря ДВОРАН Владимир Жуков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]