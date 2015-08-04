«Ой, красава»: Косатки и акулы впечатлили отдыхающих в Хасанском районе (видео)

Группа приморских туристов отдыхала на катере в Хасанском районе, в Зарубино. Отдыхающие заметили что-то странное и сразу поняли, что это две косатки. Киты выныривали из воды. Млекопитающие подошли к лодке очень близко. На видео они отчетливо видны, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на tvoidv.ru.

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Туристы не успели отойти от увиденного, как мимо лодки проплыла акула. Ее плавник так же рассекал воду совсем недалеко от отдыхающих. Что это была за акула пока неизвестно, видео исследуют ученые. По внешним признакам акула сильно напоминает хищную акулу - мако.

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Косатки невероятно красивы, но прозвище кит-убийца косатка получила неспроста.

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Косатки – крупнейшие плотоядные дельфины. Они употребляют в пищу буквально все живое: рыбу, головоногих моллюсков, морских млекопитающих. Если косатки проголодаются, то они без раздумий нападают на любых полосатиковых и китов, на других дельфинов, ластоногих, и даже пингвинов.

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Акула-мако: опасный хищник-молния

Этот бесстрашный и ловкий обитатель открытого моря часто заходит в прибрежную зону. Характер агрессивный, акула очень прожорлива. Обтекаемое тело акулы-молнии, напоминает торпеду, позволяет ей двигаться со скоростью как минимум 40 км/ч (по разным данным – до 60 или 90 км/ч).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]