Акулу Мако поймали в Амурском заливе около Владивостока

Акулы у берегов Приморского края стали частыми гостями. Жители края задаются вопросом, почему эти «зубастики» стали чаще посещать прибрежные воды. Так, во Владивостоке, в районе Амурского залива, в районе станции "Чайка" сегодня была поймана акула, сообщают «Вести:Приморье».

«Акула Мако. Поймана сегодня с утра на Чайке. Кусается примерно как собака, не смертельно, но очень неприятно», уточняет Телеграм-канал «Дальневосточные Ведомости».

Напомним, ранее «Вести:Приморье» рассказывали, самую быструю акулу в мире заметили у берегов Приморья.

Акула-мако - крупная акула семейства сельдевых акул. Это типичные обитатели пелагиали открытого океана, которые считаются наиболее быстрыми из всех существующих акул. У них характерное для сельдевых акул веретенообразное продолговатое тело с заострённым рылом. Дорсальная поверхность тела окрашена в тёмно-синий цвет, брюхо белое. Максимальная зарегистрированная длина тела — 4,45 м. Питаются акулы-мако в основном пелагическими и придонными костистыми рыбами. Однако это один из самых агрессивных видов акул, который представляет опасность и для человека. Вместе с тем мясо акулы-мако употребляется в пищу, и она является объектом промышленного рыболовства. Акулы-мако широко распространены в умеренных и тропических водах всех океанов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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