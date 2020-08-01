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У берегов Приморья замечена одна из самых кровожадных акул. Видеорепортаж Павла Мельника
Пляжи Владивостока и других городов Приморья стали опасными для тех, кто решил искупаться в море – крупную акулу-мако заметили в бухте у Большого Камня. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт vesti.ru.
Именно эти хищники уже нападали на людей в прошлые годы. В одном из случаев после атаки акулы-людоеда пострадавшему пришлось ампутировать руку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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