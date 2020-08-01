У берегов Приморья замечена одна из самых кровожадных акул

Пляжи Владивостока и других городов Приморья стали опасными для тех, кто решил искупаться в море – крупную акулу-мако заметили в бухте у Большого Камня. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт vesti.ru.

Именно эти хищники уже нападали на людей в прошлые годы. В одном из случаев после атаки акулы-людоеда пострадавшему пришлось ампутировать руку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru