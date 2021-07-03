«Стало страшновато»: Акулу выбросило на пляж в Приморье

В Приморье на пляже в районе Шаморы отдыхающие обнаружили акулу, которую выбросило на берег, сообщают «Вести:Приморье».

После двухдневного волнения в море и ветре, на берегу обнаружено вот такое зубастое чудо, -

пишет автор поста в паблике ulov25.

Приморцы стали выстраивать версии, что за акула осталась лежать на каменистом пляже бухты. Версии разнятся, одни предполагают, сельдевая. Другие говорят, Мако. При этом многие отметили, что очень жалко млекопитающее. Третьи утверждают Мако - род акул семейства сельдевых.

«Купаться там теперь опасно».

«Стало страшновато».

«Обыкновенная сельдевая акула».

«судя по пасти это не сельдевая, Мако скорей всего».

«Малыш Мако, рано они в этом году зашел».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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