«Вытащил и по печени»: Мужчина, поймавший 70-килограммовую акулу, вызвал гнев приморцев

В Находке на популярном у местных жителей пляже Читувай мужчина вытащил из воды акулу, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы утверждают, акула немаленькая, весит 60 - 70 килограмм. Предполагают, что она принадлежит семейству сельдевых.

Многие, кто просмотрел пост, негативно восприняли информацию, отметив, что ее нужно было отпустить. Людей она не трогает.

А кадры видео, когда ее лежащую пинают, вызвали негодование. Зачем так жестоко, еще и пинают по печени, отмечают в комментариях.

«Они не едят людей, в отличии от тех, как бы помягче описать ***, которые её поймали, снимают на видео ещё и пинают. Чтоб с ними так обошлись по итогу!».

«Она Вам что, дорогу перешла, зачем ее убивать, в лесу полно змей, вперёд».

«Сельдевая акула, на людей не нападает!».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Видео @newsbox24.tv

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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