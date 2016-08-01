«Вытащил и по печени»: Мужчина, поймавший 70-килограммовую акулу, вызвал гнев приморцев
В Находке на популярном у местных жителей пляже Читувай мужчина вытащил из воды акулу, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидцы утверждают, акула немаленькая, весит 60 - 70 килограмм. Предполагают, что она принадлежит семейству сельдевых.
Многие, кто просмотрел пост, негативно восприняли информацию, отметив, что ее нужно было отпустить. Людей она не трогает.
А кадры видео, когда ее лежащую пинают, вызвали негодование. Зачем так жестоко, еще и пинают по печени, отмечают в комментариях.
«Они не едят людей, в отличии от тех, как бы помягче описать ***, которые её поймали, снимают на видео ещё и пинают. Чтоб с ними так обошлись по итогу!».
«Она Вам что, дорогу перешла, зачем ее убивать, в лесу полно змей, вперёд».
«Сельдевая акула, на людей не нападает!».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Видео @newsbox24.tv
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