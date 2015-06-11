Боевые гранаты и патроны обнаружены на территории "Примводоканала"
Информация об обнаружении боеприпасов на территории «Приморского водоканала» на Бородинской поступила в полицию от работника предприятия. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили десятки стреляных гильз калибра 5,45 мм и целые патроны 7,62 мм, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
Также были найдены боевая и учебные гранаты РГД-5, учебная противопехотная мина, детонаторы от боевых гранат и 13 магазинов от автомата Калашникова. Все обнаруженные боеприпасы были изъяты и переданы саперам группы разминирования, которые вывезли их для утилизации на военный полигон.
Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается владелец найденных боеприпасов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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