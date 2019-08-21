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Во Владивостоке "горячий парень" разбил телефон девушки, чтобы она не вызвала полицию

Фото: dps_vl

Конфликтная ситуация между двумя автовладельцами произошл в во Владивостоке возле дома по улице Кирова 21/2.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, "парни с горячей кровью" заблокировали проход к лестнице и машину женщины, их попросили отъехать, на что последовала агрессивная реакция - они стали возмущаться и ругаться.

Женщина сказала, что позвонит участковому. Тогда один из парней выхватил телефон из рук женщины и разбил его о стену дома. Чем закончился конфликт в сообщении не уточняется.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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