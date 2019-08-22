Новости Происшествия

Сегодня, 09:25
 

Огромное дерево рухнуло в детском саду в Приморье

Огромное дерево рухнуло в детском саду в Приморье

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Сегодня, 22 августа, в 7.30 рухнуло огромное дерево в детском саду "Елочка" в Большом Камне. Как сообщает очевидец, в это время детей еще не было на площадке, поэтому никто не пострадал.

О происшествии сообщили в региональное отделение МЧС.

Предположительно корни старого дерева подмыло сильными ливнями.

Между тем, по словам автора фотографий, это проблема не только данного детского сада, но и жилых домов. В частности, жильцы дома по улице Карла Марка, 35 больше месяца назад написали заявление в администрацию с просьбой об обрезке старых деревьев. Однако,  дело с места не сдвинулось до сих пор.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря