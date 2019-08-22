Огромное дерево рухнуло в детском саду в Приморье
Сегодня, 22 августа, в 7.30 рухнуло огромное дерево в детском саду "Елочка" в Большом Камне. Как сообщает очевидец, в это время детей еще не было на площадке, поэтому никто не пострадал.
О происшествии сообщили в региональное отделение МЧС.
Предположительно корни старого дерева подмыло сильными ливнями.
Между тем, по словам автора фотографий, это проблема не только данного детского сада, но и жилых домов. В частности, жильцы дома по улице Карла Марка, 35 больше месяца назад написали заявление в администрацию с просьбой об обрезке старых деревьев. Однако, дело с места не сдвинулось до сих пор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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