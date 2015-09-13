"Прокаченный" "Марк II" устроил массовую аварию на "дефризовской" трассе

Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня, 22 августа, в начале десятого утра на Дефризовской трассе по направления из Надеждинска во Владивосток. В результате ДТП малолитражка "Тойота Витц" оказалась придавлена к леерам, а "Марк-2" догнал внедорожник.

Участники аварии ожидают приезда автоинспекторов, которым и предстоит установить виновника происшествия.

В сторону Владивостока стремительно "отрастает" внушительная пробка

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru