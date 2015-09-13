Новости Видео Происшествия

Сегодня, 09:59
 

"Прокаченный" "Марк II" устроил массовую аварию на "дефризовской" трассе

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня, 22 августа, в начале десятого утра на Дефризовской трассе по направления из Надеждинска во Владивосток. В результате ДТП малолитражка "Тойота Витц" оказалась придавлена к леерам, а "Марк-2" догнал внедорожник.

Участники аварии ожидают приезда автоинспекторов, которым и предстоит установить виновника происшествия.

В сторону Владивостока стремительно "отрастает" внушительная пробка


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря