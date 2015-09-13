"Прокаченный" "Марк II" устроил массовую аварию на "дефризовской" трассе
Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня, 22 августа, в начале десятого утра на Дефризовской трассе по направления из Надеждинска во Владивосток. В результате ДТП малолитражка "Тойота Витц" оказалась придавлена к леерам, а "Марк-2" догнал внедорожник.
Участники аварии ожидают приезда автоинспекторов, которым и предстоит установить виновника происшествия.
В сторону Владивостока стремительно "отрастает" внушительная пробка
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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