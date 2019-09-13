Массовая авария затруднила движение во Владивосток
13 сентября в 8-30 утра на трассе Новый - Де фриз - Седанка произошла авария с участием трех автомобилей. Пострадавшие машины перекрыли одну полосу движения во Владивосток. Движение затруднено, отрастает пробка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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