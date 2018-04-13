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Спасатели оказали помощь пострадавшим в ДТП на дороге Осиновка - Рудная Пристань

Спасатели оказали помощь пострадавшим в ДТП на дороге Осиновка - Рудная Пристань

Фото: ФГКУ "ДВРПСО МЧС России"

21 августа, около 10 часов утра на дороге Осиновка - Рудная Пристань одна «Тойота» на скорости влетела в другую «Тойоту», которая от удара врезалась в трактор, косивший на обочине траву.

Первой на место ДТП прибыла дежурная смена поисково-спасательного подразделения (Рудная Пристань) Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России. Спасатели оказали помощь водителю трактора и водителю одной из «Тойот». Поддерживали их до прибытия специалистов «скорой» помощи, которым передали пострадавших, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.

Обстоятельства происшествия и личности участников ДТП устанавливают сотрудники полиции.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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