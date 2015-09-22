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Микроавтобус с пассажирами рухнул в реку: водителю стало плохо за рулем

Микроавтобус с пассажирами рухнул в реку: водителю стало плохо за рулем

Источник фото: пресс-служба ведомства

В Рудной Пристани спасатели МЧС эвакуировали водителя из микроавтобуса, оказавшегося в реке, сообщают «Вести:Приморье».

Трагедия едва не произошла на автодороге Рудная Пристань – порт Ковш, около дачного поселка. Водитель микроавтобуса съехал с дороги в реку Рудная. По предварительной информации, мужчине стало плохо за рулем. Спасатели филиала ДВРПСО МЧС России оказали первую помощь водителю, эвакуировали его из микроавтобуса и передали пострадавшего специалистам скорой.

Пассажирам, которые находились в микроавтобусе, помощь не потребовалась.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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