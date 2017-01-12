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Приморские синоптики рассказали, когда ожидается улучшение погоды

Приморские синоптики рассказали, когда ожидается улучшение погоды

К воскресенью погода в Приморье улучшится, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В ближайшие выходные дни погода в Приморском крае будет отличаться. В субботу, 24 августа, высотный центр обусловит дожди в большинстве районов Приморья. Фон минимальных температур составит +11…+17 °C, максимальные значения будут довольно высокими, +22…+27 °C. В ночь на воскресенье высотный центр сместится на Сахалин, но его влияние на погоду ещё сохранится. Дождей станет меньше, и интенсивность их уменьшится. Днём 25 августа в неустойчивой воздушной массе начнёт развиваться конвективная облачность, и на большей территории Приморья вновь пройдут кратковременные дожди. Температурный фон немного повысится.

Во Владивостоке в субботу преимущественно облачно, ближе к вечеру вероятен небольшой дождь. Минимальная температура +16…+18 °C, максимальная +20…+22 °C. В воскресенье погода с прояснениями, осадков не предполагается. Ночная температура останется в тех же пределах, а день ожидается на 2–3 градуса теплее субботы.

Сегодня, 22 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Облачно, местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +15...+26°C.

Во Владивостоке облачно, временами небольшой дождь (вероятность 100%). Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +19...+22°C.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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