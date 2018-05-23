Ливни с грозами сохранятся в пятницу в Приморье

Вчера к Приморью подошли очередные фронтальные разделы и вызвали на большей территории края дожди. Наиболее интенсивные прошли на юго-западе, здесь выпало 15–34 мм, на остальной территории меньше, до 12 мм. Во Владивостоке к 19 часам выпало 15 мм. Ночью дождь сохранялся, выпало ещё 24 мм.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода", сегодня, 22 августа, атмосферные фронты продолжат оказывать влияние на погоду, а завтра к Приморью подойдёт высотный центр и в ближайшие сутки будет смещаться над краем. В результате дожди на большей территории сохранятся, в отдельных районах ливни. Не исключены грозы. Минимальные и максимальные температуры воздуха существенно не изменятся.

Во Владивостоке сегодня облачно, временами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха +19…+22 °С. Завтра в краевой столице погода без существенных изменений, сохранится облачная погода, временами будет идти дождь. Температурный фон существенно не изменится.

По данным Примгидромета, к воскресенью погода в крае улучшится. В субботу, 24 августа, высотный центр обусловит дожди в большинстве районов Приморья. Фон минимальных температур составит +11…+17 °C, максимальные значения будут довольно высокими, +22…+27 °C. В ночь на воскресенье высотный центр сместится на Сахалин, но его влияние на погоду ещё сохранится. Дождей станет меньше, и интенсивность их уменьшится. Днём 25 августа в неустойчивой воздушной массе начнёт развиваться конвективная облачность, и на большей территории Приморья вновь пройдут кратковременные дожди. Температурный фон немного повысится.

Во Владивостоке в субботу преимущественно облачно, ближе к вечеру вероятен небольшой дождь. Минимальная температура +16…+18 °C, максимальная +20…+22 °C. В воскресенье погода с прояснениями, осадков не предполагается. Ночная температура останется в тех же пределах, а день ожидается на 2–3 градуса теплее субботы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]