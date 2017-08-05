Анонс на 23 августа

23 августа из Северо-западной части Тихого океана во Владивосток (44-й причал) возвращается НИС «Академик М. Лаврентьев» с отрядом ученых, исследовавших глубоководные экосистемы Императорского хребта с помощью телеуправляемого подводного аппарата.

23 августа в 19.00 во Владивостоке в выставочном зале ГАУ ПКЦНК — откроется фестиваль фотоискусства «Глубина резкости».

23 августа в 10.00 – Старый дворик ГУМа (Светланская, 33) – открытая танцевальная площадка. Танцы XIX века.

23 августа в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Спящая красавица».

23 августа в 21.00 – Vodoley Club (Суханова, 3) – Kamazz.

23 августа-1 сентября в г. Владивостоке, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - Всероссийские соревнования по парусному спорту «Кубок залива Петра Великого 2019 – Чемпионат России в классе «Конрад 25Р». Открытие 23 августа.

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

23 августа – Международный день памяти о жертвах работорговли и ее ликвидации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]