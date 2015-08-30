Анонс на 30 августа
30 августа в 10.00 – «Приморское кольцо» (Приморское Кольцо, 1) – мастер-класс по спортивной фотосъемке. Алексей Граффит.
30 августа в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Классично и романтично».
30 августа в 19.00 – Старый дворик ГУМа во Владивостоке (Светланская, 33) – открытая танцевальная площадка. Танцы XIX века.
30 августа в 19.00 – коворкинг DOM, Владивосток (Тигровая, 30) – мастер-класс ОГЭ/ЕГЭ по математике «Темы были, но мы забыли».
30 августа в 20.00 – Центр содействия развитию молодежи Приморского края (Посьетская, 14) – шоу комедийной импровизации Improvl.
30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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