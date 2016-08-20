Анонс на 17 августа

10:00 – набережная Цесаревича – фитнес-зарядка в стиле Zumba.

12:00 – ТЕМА Music (Комсомольская, 2) – мастер-класс по битбоксу.

17 августа в 12.00 – «Приморское кольцо» в пригороде Владивостока (Приморское Кольцо, 1) – фестиваль Bright People.

17 августа в 12.00 – Coffee Spirit во Владивостоке (Семеновская, 34) – дегустация альтернативных способов заваривания кофе, дегустация ПП-десертов.

17 августа в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Травиата» (билеты).

17 августа в 18.00 – Санкт-Петербургская школа телевидения во Владивостоке (Алеутская, 14а) – киноклуб.

17 августа в 19.00 – «Не рыдай» во Владивостоке (Светланская, 10) – творческий вечер, посвященный 77-летию Муслима Магомаева.

17 августа в 19.00 – «Приморское кольцо»в пригороде Владивостока (Приморское Кольцо, 1) – международный чемпионат SWS. V этап.

17 августа г. Владивосток. Открытый Чемпионат Приморского края по марафонским заплывам в ластах, 6 км, эстафета.

17 августа г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Третий этап чемпионата г. Владивостока по мотоциклетному спорту, дисциплина - шоссейно-кольцевые мотогонки. Начало в 12.00.

17 августа муниципалитеты Приморского края. Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов». Начало в 09.00.

17-19 августа г. Большой Камень. Кубок Приморского края по городошному спорту.

17 августа - Всемирный день бездомных животных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]