Анонс на 31 августа

31 августа в 10.00 – «Приморское кольцо» (Приморское Кольцо, 1) – РДС. Финал сезона.

31 августа в 10.00 – «Приморское кольцо» (Приморское Кольцо, 1) – чемпионат Evil Race. VI этап.

31 августа в 10.00 – «Приморское кольцо» (Приморское Кольцо, 1) – мастер-класс по спортивной фотосъемке. Алексей Граффит.

31 августа в 11.00 – зоомаркет «Белый кролик» во Владивостоке (Бородинская, 14) – выставка-раздача котят.

31 августа в 12.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – экскурсия в Мариинский театр.

31 августа в 12.00 – учебный центр PiXEL во Владивостоке (пр-т 100-летия Владивостока, 155, корп. 5) – мастер-класс «Молодой архитектор и дизайнер».

31 августа в 12.00 – Бухта Лазурная (Шамора, 3-й пляж) – чемпионат по метанию гаджетов.

31 августа в 13.00 – набережная Спортивной гавани – праздничная программа «Радио Дача – 10 лет».

31 августа в 16.00 – коворкинг DOM во Владивостоке (Тигровая, 30) – открытая трансформационная встреча.

31 августа в 17.00 – стадион «Динамо» во Владивостоке (Адмирала Фокина, 1) – матч «Луч» – «СКА-Хабаровск».

31 августа в 18.00 – Приморский торговый дом книги (Светланская, 45) – творческая встреча с Николаем Стариковым.

31 августа в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – эстрадная концертная программа «До свидания, лето!».

31 августа в 18.30 – библиотека «БУК» во Владивостоке (Светланская, 55) – открытая лекция «"Гандам: Нарратив" Что непонятного?!».

31 августа в 19.30 – набережная Цесаревича – велозаезд «Пижамка 2019».

31 августа в 21.00 – Gastroli Grill (пр-т 100-летия Владивостока, 54а) – певица Oceana.

31 августа в 9.00 - муниципалитеты Приморского края - Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов».

С 31 августа по 1 сентября - г. Партизанск - Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по велоспорту – шоссе, индивидуальная гонка на время в гору, критериум.

31 августа – День ветеринарного работника России.

31 августа – День дальнобойщика России.

31 августа – День блога.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]