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Анонс на 9 августа

9 августа в 11.00 - Владивосток, Океанский проспект, 143 - полицейские и представители Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю, специалисты Молодежного ресурсного центра Владивостока проведут акцию «Зарядка со стражем порядка».

9 августа в 16:00 – набережная Спортивной гавани во Владивостоке – 4G кинотеатр под открытым небом. 

9 августа в 18:30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «И целого мира мало!». 

9 августа в 19:00 – библиотека «БУК» во Владивостоке (Светланская, 55) – лекция о профессиональной музыке в живом исполнении.

9 августа в 19:00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – фестиваль «Мариинский»: опера «Аида». 

9 августа – Всемирный день книголюбов.

9 августа – Международный день коренных народов.

9 августа – День победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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