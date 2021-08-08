Анонс на 9 августа

С 9 августа - во Владивостоке начинается реконструкция теплотрассы в районе ул. Борисенко, 22. В связи с этим с 9.00 9 августа по 24 сентября от горячей воды временно будут отключены потребители по следующим адресам: Героев Хасана, 22; Сафонова, 4, 6; Талалихина, 1, 2; Борисенко, 22, 28, 30, 32.

9 августа - Международный день коренных народов мира.

9 августа - Всемирный день книголюбов

9 августа - День воинской славы России - День победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут.

9 августа - мусульманский праздник - Новый год по Хиджре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]