Новости Анонс

Вчера, 15:54
 

Анонс на 8 августа

8 августа в 8.30 – морской вокзал во Владивостоке (Нижнепортовая, 1) – прибытие круизного лайнера Maasdam.

8 августа в 7.30 – СК «Молодежный» во Владивостоке (пр-т 100-летия Владивостока, 7-б) – тренировка для молодых мам «Мама утро». 

8 августа в 1900 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – фестиваль «Мариинский»: программа «Россини. Моцарт. Бетховен». 

8 августа в 19.08 – библиотека «БУК» во Владивостоке (Светланская, 55) – проект «КиноЧетверг»: Тарковский. 

8 августа в 20.00 – отель «Азимут» (Набережная, 12) – беговые тренировки.

8 августа – Международный день офтальмологии.

8 августа – Международный день альпинизма (День альпиниста).

8 августа – Всемирный день кошек.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря