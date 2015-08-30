Анонс на 8 августа

8 августа в 8.30 – морской вокзал во Владивостоке (Нижнепортовая, 1) – прибытие круизного лайнера Maasdam.

8 августа в 7.30 – СК «Молодежный» во Владивостоке (пр-т 100-летия Владивостока, 7-б) – тренировка для молодых мам «Мама утро».

8 августа в 1900 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – фестиваль «Мариинский»: программа «Россини. Моцарт. Бетховен».

8 августа в 19.08 – библиотека «БУК» во Владивостоке (Светланская, 55) – проект «КиноЧетверг»: Тарковский.

8 августа в 20.00 – отель «Азимут» (Набережная, 12) – беговые тренировки.

8 августа – Международный день офтальмологии.

8 августа – Международный день альпинизма (День альпиниста).

8 августа – Всемирный день кошек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]