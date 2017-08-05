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Анонс на 13 августа

13 августа в 18.00 – набережная Спортивной гавани – 4G-кинотеатр под открытым небом.

13 августа в 19.30 – набережная Спортивной гавани – вечера аргентинского танго.

13 августа в 20.00 – отель «Азимут» (Набережная, 12) – беговые тренировки.

13-18 августа -  акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Первенство ДФО по парусному спорту «Дальневосточная регата».

13 августа – Международный день левшей. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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