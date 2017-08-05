Анонс на 13 августа
13 августа в 18.00 – набережная Спортивной гавани – 4G-кинотеатр под открытым небом.
13 августа в 19.30 – набережная Спортивной гавани – вечера аргентинского танго.
13 августа в 20.00 – отель «Азимут» (Набережная, 12) – беговые тренировки.
13-18 августа - акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Первенство ДФО по парусному спорту «Дальневосточная регата».
13 августа – Международный день левшей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
09.08.2019 Анонс на 10 августа
-
07.08.2019 Анонс на 8 августа
-
14.08.2018 Анонс на 15 августа
-
07.08.2018 Анонс на 8 августа
-
31.07.2018 Анонс на 1 августа
-
05.08.2017 Анонс на 6 августа
Добавить комментарий