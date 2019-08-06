Анонс на 15 августа

15 августа в 7.30 – СК «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7-б) – тренировка для молодых мам «Мама утро».

15 августа в 14.30 в родильном доме №3 Владивостока представители экспертного центра «Движение без опасности», сотрудники ГИБДД помогут врачам и будущим мамам разобраться в тонкостях использования детских автокресел.

15 августа в 12.00 в пресс-центре Администрации Приморского края онлайн-конференция на тему «Мероприятия, направленные на раннюю диагностику заболеваний».

15 августа в 16.00 – набережная Спортивной гавани во Владивостоке – 4G кинотеатр под открытым небом.

15 августа в 17.30 – набережная Спортивной гавани во Владивостоке – акция «Хоровод мира».

15 августа в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Концерт – Букет».

15 августа в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Евгений Онегин».

15 августа в 19.00 – Gif Gift Gallery во Владивостоке (Адмирала Фокина, 10-б) – открытая лекция Лауры Колес.

15 августа в 19.00 – библиотека «БУК» во Владивостоке (Светланская, 55) – проект «КиноЧетверг»: о постмодернизме в кинематографе.

15 августа в 20.00 – отель «Азимут» во Владивостоке (Набережная, 12) – беговые тренировки.

15 августа – День археолога.

15 августа – День Республики Тыва (День Тувы).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]