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Анонс на 22 августа

22 августа в 6.00 – морской вокзал, Владивосток (Нижнепортовая, 1) – прибытие круизного лайнера Maasdam. 

22 августа в 7.30 – СК «Молодежный», Владивосток  (пр-т 100-летия Владивостока, 7-б) – тренировка для молодых мам «Мама утро».

22 августа в 12.00 – «Хронос+», Владивосток (пр-т Острякова, 13) – мастер-класс «Олимпиады по истории».

22 августа в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – программа «Венский блеск». 

22 августа в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Риголетто». 

22 августа в 20.00 – отель «Азимут» (Набережная, 12) – беговые тренировки. 

22 августа в 21.00 – бар Trinity (пр-т Океанский, 48а) – Иван Панфилов. 

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации.

22 августа – День Республики Коми.

22 августа – Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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