Анонс на 27 августа

27 августа с 10.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13 — биржа труда.

27 августа в 15.00 – Приморская краевая детская библиотека (пр-т 100-летия Владивостока, 48) – книговедческая игра «От глиняной таблички до ридера странички...».

27 августа в 19.30 – набережная Спортивной гавани Владивостока – вечер аргентинского танго.

27 августа в 20.00 – отель «Азимут» во Владивостоке (Набережная, 12) – беговые тренировки.

27 августа – День российского кино.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]