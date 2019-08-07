Анонс на 27 августа
27 августа с 10.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13 — биржа труда.
27 августа в 15.00 – Приморская краевая детская библиотека (пр-т 100-летия Владивостока, 48) – книговедческая игра «От глиняной таблички до ридера странички...».
27 августа в 19.30 – набережная Спортивной гавани Владивостока – вечер аргентинского танго.
27 августа в 20.00 – отель «Азимут» во Владивостоке (Набережная, 12) – беговые тренировки.
27 августа – День российского кино.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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