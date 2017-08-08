Анонс на 14 августа

14 августа в 07.00 – морской вокзал (Нижнепортовая, 1) – прибытие круизного лайнера Ocean Dream.

14 августа в 10.00 – «Молодежь Приморья» (Посьетская, 14) – предпринимательские встречи для школьников.

14 августа в 14.00 – библиотека «БУК», Владивосток (Светланская, 55) – деловые игры «Бизнесмания».

14 августа в 18.00 – набережная Спортивной гавани во Владивостоке – 4G-кинотеатр под открытым небом.

14 августа в 18.30 – Владивосток, Пушкинская, 109, офис 203 – игра-тренинг Drive your life.

14 августа в 19.00 – стадион «Динамо» во Владивостоке (Адмирала Фокина, 1) – матч «Луч» – «Чайка».

14 августа - Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - Кубок г. Владивостока по парусному спорту.

14-18 августа - Владивосток. Чемпионат России по аквабайку, ралли-рейд.

14 августа - (Медовый спас) у православных начинается Успенский пост.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]