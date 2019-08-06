Анонс на 28 августа
28 августа в 10.00 – Центр содействия молодежи, Владивосток (Посьетская, 14) – предпринимательские встречи для школьников.
28 августа в 14.00 – библиотека «БУК», Владивосток (Светланская, 55) – деловые игры «Бизнесмания».
28 августа в 16.00 – Змеинка, Владивосток (Босфора, 3, стр. 15) – встреча с Эриком Давидычем. Финал Smotra Run 2019.
28 августа в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Жизель».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
15.08.2019 Анонс на 16 августа
-
13.08.2019 Анонс на 14 августа
-
09.08.2019 Анонс на 10 августа
-
08.08.2019 Анонс на 9 августа
-
07.08.2019 Анонс на 8 августа
-
06.08.2019 Анонс на 7 августа
Добавить комментарий