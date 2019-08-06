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Анонс на 28 августа

28 августа в 10.00 – Центр содействия молодежи, Владивосток (Посьетская, 14) – предпринимательские встречи для школьников.

28 августа в 14.00 – библиотека «БУК», Владивосток (Светланская, 55) – деловые игры «Бизнесмания».

28 августа в 16.00 – Змеинка, Владивосток (Босфора, 3, стр. 15) – встреча с Эриком Давидычем. Финал Smotra Run 2019.

28 августа в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Жизель». 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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