Анонс на 7 августа

7 августа в 14.00 во Владивостоке в библиотеке «БУК» (Светланская, 55) – деловые игры «Бизнесмания».

7 августа в 18.00 во Владивостоке на набережной Спортивной гавани – 4G кинотеатр под открытым небом.

7 августа в 19.00 в Приморской краевой филармонии (Светланская, 15) – мировой тур MYO Ⅱ «Великолепный Моцарт, несравненный Бетховен». Majestic Orchestra (Республика Корея).

7 августа в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – фестиваль «Мариинский»: опера «Тоска».

7 августа – День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]