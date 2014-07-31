Анонс на 7 августа
7 августа в 14.00 во Владивостоке в библиотеке «БУК» (Светланская, 55) – деловые игры «Бизнесмания».
7 августа в 18.00 во Владивостоке на набережной Спортивной гавани – 4G кинотеатр под открытым небом.
7 августа в 19.00 в Приморской краевой филармонии (Светланская, 15) – мировой тур MYO Ⅱ «Великолепный Моцарт, несравненный Бетховен». Majestic Orchestra (Республика Корея).
7 августа в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – фестиваль «Мариинский»: опера «Тоска».
7 августа – День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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