Анонс на 10 августа
10 августа в 9.00 - Владивосток, водноспортивная станция ЦСКА (ул. Набережная, 7а) - Краевое физкультурно-спортивное мероприятие - XXX всероссийский Олимпийский день, посвященный всероссийскому Дню физкультурника.
10 августа в 10.00 – набережная Спортивной гавани Владивостока – беговой нетворкинг.
10 августа в 10.00 – набережная Цесаревича во Владивостоке – фитнес-зарядка в стиле Zumba.
10 августа в 11.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – экскурсия в Мариинский театр.
10 августа в 12.00 – СК «Олимпиец» во Владивостоке (Батарейная, 2) – конкурс декоративно-прикладного искусства «Грани творчества».
10 августа в 12.00 – «Калина молл» (Калинина, 8) – Sport фест.
10 августа в 16.00 – набережная Спортивной гавани – 4G кинотеатр под открытым небом.
10 августа в 17.00 – стадион «Динамо» (Адмирала Фокина, 1) – матч «Луч» – «Торпедо».
10 августа в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Жизель».
10 августа в 18.00 – Санкт-Петербургская школа телевидения (Алеутская, 14а) – киноклуб.
10 августа в 20.30 – набережная Спортивной гавани – фестиваль уличного кино.
10 августа - Владивосток, акватория залива Петра Великого - Чемпионат г. Владивостока по подводному спорту, дисциплина подводная охота.
10 августа в 10.00 - п. Тавричанка, СК «12 калибр» - Открытый Чемпионат Приморского края по стендовой стрельбе (не олимпийские упражнения).
10 августа в 9.00 - муниципалитеты Приморского края. Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов».
10-11 августа по всему краю - Краевые мероприятия, посвященные всероссийскому Дню физкультурника.
10-11 августа - о. Русский - Суточный заплыв вокруг о. Русский.
10-15 августа - Владивосток - Кубок Приморского края по бейсболу.
10 августа – День физкультурника в России.
10 августа – Международный день биодизеля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
08.08.2019 Анонс на 9 августа
-
06.08.2019 Анонс на 7 августа
-
07.08.2019 Анонс на 8 августа
-
03.08.2019 Анонс на 4 августа
-
11.08.2018 Анонс на 12 августа
-
16.08.2014 Анонс на 17 августа
Добавить комментарий