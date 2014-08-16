Анонс на 10 августа

10 августа в 9.00 - Владивосток, водноспортивная станция ЦСКА (ул. Набережная, 7а) - Краевое физкультурно-спортивное мероприятие - XXX всероссийский Олимпийский день, посвященный всероссийскому Дню физкультурника.

10 августа в 10.00 – набережная Спортивной гавани Владивостока – беговой нетворкинг.

10 августа в 10.00 – набережная Цесаревича во Владивостоке – фитнес-зарядка в стиле Zumba.

10 августа в 11.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – экскурсия в Мариинский театр.

10 августа в 12.00 – СК «Олимпиец» во Владивостоке (Батарейная, 2) – конкурс декоративно-прикладного искусства «Грани творчества».

10 августа в 12.00 – «Калина молл» (Калинина, 8) – Sport фест.

10 августа в 16.00 – набережная Спортивной гавани – 4G кинотеатр под открытым небом.

10 августа в 17.00 – стадион «Динамо» (Адмирала Фокина, 1) – матч «Луч» – «Торпедо».

10 августа в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Жизель».

10 августа в 18.00 – Санкт-Петербургская школа телевидения (Алеутская, 14а) – киноклуб.

10 августа в 20.30 – набережная Спортивной гавани – фестиваль уличного кино.

10 августа - Владивосток, акватория залива Петра Великого - Чемпионат г. Владивостока по подводному спорту, дисциплина подводная охота.

10 августа в 10.00 - п. Тавричанка, СК «12 калибр» - Открытый Чемпионат Приморского края по стендовой стрельбе (не олимпийские упражнения).

10 августа в 9.00 - муниципалитеты Приморского края. Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов».

10-11 августа по всему краю - Краевые мероприятия, посвященные всероссийскому Дню физкультурника.

10-11 августа - о. Русский - Суточный заплыв вокруг о. Русский.

10-15 августа - Владивосток - Кубок Приморского края по бейсболу.

10 августа – День физкультурника в России.

10 августа – Международный день биодизеля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]