Новости Анонс

Сегодня, 15:22
 

Анонс на 20 августа

20 августа отделение ПФР по Приморскому краю проводит общекраевую «горячую линию» по вопросам пенсионного обеспечения граждан в 2019 году. Задать вопросы можно с 10.00 до 13.00. по телефону: 8 (423) 24 98 600.

20 августа в 10.00 – «Сидими», Владивосток (Советская, 22) – фестиваль скандинавской ходьбы. 

20 августа в 15.00 – Приморская краевая детская библиотека (пр-т 100-летия Владивостока, 48) – театрализованное представление «Колесо обозрения». 

20 августа в 19.30 – набережная Спортивной гавани во Владивостоке – вечер аргентинского танго.

20 августа в 20.00 – отель «Азимут» (Набережная, 12) – беговые тренировки. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря