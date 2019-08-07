Анонс на 20 августа
20 августа отделение ПФР по Приморскому краю проводит общекраевую «горячую линию» по вопросам пенсионного обеспечения граждан в 2019 году. Задать вопросы можно с 10.00 до 13.00. по телефону: 8 (423) 24 98 600.
20 августа в 10.00 – «Сидими», Владивосток (Советская, 22) – фестиваль скандинавской ходьбы.
20 августа в 15.00 – Приморская краевая детская библиотека (пр-т 100-летия Владивостока, 48) – театрализованное представление «Колесо обозрения».
20 августа в 19.30 – набережная Спортивной гавани во Владивостоке – вечер аргентинского танго.
20 августа в 20.00 – отель «Азимут» (Набережная, 12) – беговые тренировки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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