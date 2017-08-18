Анонс на 24 августа

24 августа в г. Владивосток - Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по горному бегу. Начало в 09.00.

24 августа в г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3) - Пятый этап чемпионата и первенства г. Владивостока по картингу.

24 августа в муниципалитетах Приморского края - Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов». Начало в 09.00.

24-25 августа в п. Славянка. Чемпионат и Первенство Приморского края по мотокроссу, 5 этап.

24 августа в 16.00 в селе Анучино - показательное выступление Ивана Савкина - силач должен будет "взять на буксир" грузовой автомобиль, в кузове которого будет находиться около 30человек.

24 августа с 13.00 до 18.00 на Спортивной набережной Владивостока — фестиваль «Глубина резкости»: две выставки под открытым небом, «фотосушка».

24 августа с 19.00 до 22.00 в коворкинге DOM (Владивосток, ул. Тигровая, 30)- фестиваль «Глубина резкости»: пройдет интеллектуальная игра на тему фотографии.

24 августа в 14.00 в селе Анучино — фестиваль меда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]