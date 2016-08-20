Анонс на 25 августа

25 августа - Владивосток, библиотека «БУК» (ул. Светланская, 55) — фестиваль «Гулбина резкости», здесь можно будет ознакомиться с новинками фототехники на лекции «Камера 21 века», прослушать презентацию лучших книг по фотографии из фонда библиотеки, а также поучаствовать в командных фотодебатах. Для профессиональных фотографов пройдут мастер-классы в фотостудии PhotonL Hall и Санкт-Петербургской школе телевидения.

25 августа в 17.00 в выставочном зале ГАУ ПКЦНК — награждение самых активных участников фотофестиваля «Глубина резкости».

25 августа - г. Уссурийск, ССК «Стендовик» (Военный городок 28, ул. Пограничная) - Чемпионат Приморского края по стендовой стрельбе (олимпийские упражнения). Начало в 10.00.

25 августа - г. Калининград — матч ФК «Балтика» Калининград - ФК «Луч» Владивосток. 10 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020 гг. 25 августа — Международный День шахтера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]