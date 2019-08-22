Режим ЧС в Находке будет действовать до устранения последствий мощного ливня
Мэрия города Находка в Приморье в четверг ввела режим ЧС из-за сильных дождей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Интерфакс.
В городе подтопило микрорайон "Южный", который находится в низине. Подтоплены автобусные остановки, торговый центр. (Подробности - здесь).
Режим ЧС будет действовать до устранения последствий.
По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 22 августа в Находкинском городском округе выпало более 59 мм осадков. За несколько часов подтопленными оказались низинные участки дорог на улицах Арсеньева, Бокситогорской, Постышева, Спортивной, Рыбацкой, в районе торгового центра «Находка-Мега». После прекращения осадков ситуация быстро нормализовалась.
Как сообщили в администрации города Находки, на расчистке проезжей части от наносов грунта задействовано 15 единиц спецтехники – грейдеры, лойдеры, самосвалы и трактора, оборудованные щетками. Большая работа предстоит по восстановлению грунтовых дорог районов индивидуальной застройки.
По информации отдела транспорта и связи администрации Находки, в городском округе действуют все пассажирские маршруты, за исключением «дачных» и «пляжных». Движение автобуса №23 «КПД – МЖК» приостановлено до 23 августа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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