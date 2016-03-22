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Житель Приморья получил неожиданный "подарок" от банкомата

Житель Приморья получил неожиданный "подарок" от банкомата

Фото: "365 дней"

47-летняя женщина попыталась снять деньги в банкомате на железнодорожном вокзале Уссурийска. Она ввела на экране пин-код, и сумму 9 тысяч рублей, однако банковский аппарат завис, женщина приняла это за технический сбой, забрала карточку и ушла. Но через несколько минут банкомат выдал деньги, которые были обнаружены 24-летним жителем Лесозаводска, оказавшимся в этот момент у банкомата.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФ, молодой человек, обнаружив деньги в кармане банкомата, решил их присвоить и использовать для личных целей. Часть денег в сумме двух тысяч рублей он подарил своему другу, а оставшиеся деньги потратил на личные нужды.

По данному факту следственным отделом ЛО МВД России на ст.Уссурийск возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемому в хищении чужих денег из банкомата жителю Лесозаводска, ранее не судимому, теперь предстоит подробно ответить на все вопросы следователей транспортной полиции. В качестве меры пресечения к нему применена подписка о невыезде и надлежащем поведении.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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