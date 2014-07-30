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Анонс на 26 августа

26-28 августа в 10.00 во Владивостоке на стадионе школы № 77 (ул. Каплунова, 12) - VII городской турнир по дворовому футболу.

С 26 по 31 августа движение автотранспорта через железнодорожный переезд «22 километр» автомобильной дороги на участке от Петровки в сторону Большого Камня будет осуществляться с интервалами полного перекрытия на 2 часа.

26 августа с 9.00 до 12.00 во Владивостоке состоится выездная инспекция ОНФ «Оценим качество дорог!» в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог».



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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