Анонс на 26 августа
26-28 августа в 10.00 во Владивостоке на стадионе школы № 77 (ул. Каплунова, 12) - VII городской турнир по дворовому футболу.
С 26 по 31 августа движение автотранспорта через железнодорожный переезд «22 километр» автомобильной дороги на участке от Петровки в сторону Большого Камня будет осуществляться с интервалами полного перекрытия на 2 часа.
26 августа с 9.00 до 12.00 во Владивостоке состоится выездная инспекция ОНФ «Оценим качество дорог!» в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
22.08.2019 В Большом Камне из-за ремонтных работ будет перекрываться железнодорожный переезд
-
08.08.2018 Анонс на 9 августа
-
07.08.2018 Анонс на 8 августа
-
04.08.2017 Анонс на 5 августа
-
11.08.2016 Анонс на 12 августа
-
30.07.2014 Анонс на 31 июля
Добавить комментарий