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Во Владивостоке перекроют съезд с Золотого моста на улице Калинина

Во Владивостоке перекроют съезд с Золотого моста на улице Калинина

В воскресенье, 25 августа, дорожники будут ремонтировать дорогу на съезде с Золотого моста во Владивостоке. В связи с этим движение здесь будет ограничено, - сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Так, с 11:00 до 16:00 будет перекрыт съезд № 2 на мосту через бухту Золотой Рог по направлению движения на улицу Калинина. Здесь будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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