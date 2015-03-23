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Назначен новый руководитель Дальневосточной оперативной таможни

Назначен новый руководитель Дальневосточной оперативной таможни

Фото: Приморская газета

Назначен новый начальник Дальневосточной оперативной таможни.

"Приказом Федеральной таможенной службы с 26 августа 2019 года заместителем начальника Дальневосточного таможенного управления - начальником оперативной таможни назначен Евгений Владимирович Бавин, ему присвоено первое специальное звание - полковник таможенной службы", - сообщила пресс-служба ДВТУ.

Предыдущий руководитель ведомства Павел Фомин уволился по собственному желанию после обысков. Летом 2018 года в управлении Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) проводились следственные действия. Замначальника Дальневосточного таможенного управления, начальник ДВОТ Фомин был допрошен в качестве свидетеля. Позже он уволился по собственному желанию.

В марте был арестован первый замначальника ДВТУ Сергей Федоров. Ему инкриминируется взяточничество в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, фигурант с декабря 2015 по октябрь 2017 года получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и $150 тыс. за общее покровительство коммерческой деятельности компании ЗАО "Дальзавод-Терминал".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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