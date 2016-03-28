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Открыт проезд по временному мосту в Осиновке

Открыт проезд по временному мосту в Осиновке

Фото: Администрация Приморского края

Примавтодор завершил строительство временного моста в районе села Осиновка Михайловского района. Проезд по трассе Осиновка–Рудная Пристань восстановлен, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Новый мост был построен менее чем за месяц. За это время конструкция прошла испытание тайфуном, показала свою надежность. Длина временного моста составляет 42 метра, с подходами – 265 метров. Покрытие – асфальтобетон, мост способен вынести нагрузку до 40 тонн.

Каждый этап строительства контролировался заказчиком ,- отметили в администрации края. Начиная с глубины погружения свай, состава материала для свай, прочности бетона, материала грунта на подходах и его уплотнение. Поэтому мост выдержит нагрузки всех типов транспорта на этой трассе.

Строительство капитального моста через реку Осиновка должно начаться в конце 2019 года.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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