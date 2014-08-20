Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Европа станет единой от Лиссабона до Владивостока, только если над Владивостоком будет поднят украинский флаг, как «это было сто лет назад», сообщают Вести:Приморье со ссылкой на RT.

«Европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока... правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», — приводит заявление украинского министра на открытии выставки «Фактор свободы» в Киеве «Политнавигатор».

По всей видимости, украинский политик имеет ввиду 1918-1922 годы, когда Владивосток находился под оккупацией интервентов и белогвардейцев. Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что что "в сети появились уникальные кадры Владивостока столетней давности".

Омелян также выразил уверенность, что Украина победит в «очередной украинско-российской битве».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в Форте Брегансон опубликовал пост на русском языке, в котором заявил о вере в Европу от Лиссабона до Владивостока.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]