Владивостокцы устроили "дерибан" на брошенной северокорейской шхуне

Владельцы маломерных судов из Владивостока высадились на северокорейскую рыбацкую шхуну, которую выкинуло на мель в районе бухты Тихой прямо под окнами жилых микрорайонов Владивостока."Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.

"Наши уже наверное дербанят корейское судно", - прокомментировал модератор паблика выложенное видео.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в связи с угрозой тайфуна "Кроса" сотни иностранных судов зашли в территориальные воды РФ и укрылись у берегов Приморья. После этого все побережье оказалось усеяно выброшенными на берег и мель деревянными северокорейскими рыболовецкими шхунами.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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