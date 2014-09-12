Восемь приморских сел в Михайловском районе остались без лекарств

В селе Ивановка Михайловского района Приморья закрыли единственную аптеку. Ближайшая теперь находится только в райцентре - селе Михайловка, проезд в которую стоит около 200 рублей в одну сторону, сообщают подписчики WhatsApp "Вести:Приморье".

В селе проживает около трех тысяч жителей. при этом, большая часть - это пенсионеры, которые практически остались без лекарств, так же как и остальные жители села Ивановка. Сюда же за медицинскими препаратами приезжали жители ближайших сел - Ширяевка, Николаевка, Отрадное, Лубянка, Тарасовка, Горное и Горбатка. Сейчас все эти села остались без возможности купить лекарства.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]