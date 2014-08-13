Пропавшего в Приморье подростка помогли найти военнослужащие
4 сентября в 11.00 по местному времени в лесу Михайловского района Приморского края военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в поселке Сибирцево, после недели поисков нашли пропавшего без вести 15-летнего Василия Ковалева. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на начальника пресс-службы Восточного военного округа полковника Александра Гордеева, Василий находился на лесной пасеке в 5-ти километрах от села Отрадное. Поисковые группы ранее не могли обследовать данный район из-за большого паводка на реке Лефан. Преодолеть вышедшую из берегов реку удалость только военнослужащим на автомобиле "Урал".
Напомним, Василий Ковалев 23 августа, находясь на заготовке дров в лесу, ушел за грибами в лес в районе поселка Тигровый и не смог найти дорогу к дому.
На поиски подростка решением командования Восточного венного округа было выделено 50 военнослужащих и 3 единицы автомобильной техники повышенной проходимости.
Поисковые мероприятия начались 30 августа в лесном массиве Михайловского района Приморья. Площадь района поиска составила около 80 кв. километров.
Василий был передан бригаде скорой помощи в селе Ивановка. Сейчас он находится в Михайловской центральной районной больнице.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
04.09.2019 Подросток выжил, 10 суток блуждая по дикой тайге
-
09.08.2017 Военнослужащие развернули в Уссурийске пункт размещения для пострадавших от паводка
-
03.12.2014 Военнослужащие ВВО в будущем году примут участие в совместном российско-китайском учении
-
30.09.2014 Офицер танкового соединения ВВО спас женщину, заблудившуюся в лесу
-
02.09.2014 Расчеты ПВО ВВО из Приморья поразят воздушные цели над Бурятией
-
13.08.2014 Новый комплекс тактического звена «Стрелец» осваивают миротворцы Восточного военного округа в Приморье
Добавить комментарий