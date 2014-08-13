Пропавшего в Приморье подростка помогли найти военнослужащие

4 сентября в 11.00 по местному времени в лесу Михайловского района Приморского края военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в поселке Сибирцево, после недели поисков нашли пропавшего без вести 15-летнего Василия Ковалева. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на начальника пресс-службы Восточного военного округа полковника Александра Гордеева, Василий находился на лесной пасеке в 5-ти километрах от села Отрадное. Поисковые группы ранее не могли обследовать данный район из-за большого паводка на реке Лефан. Преодолеть вышедшую из берегов реку удалость только военнослужащим на автомобиле "Урал".

Напомним, Василий Ковалев 23 августа, находясь на заготовке дров в лесу, ушел за грибами в лес в районе поселка Тигровый и не смог найти дорогу к дому.

На поиски подростка решением командования Восточного венного округа было выделено 50 военнослужащих и 3 единицы автомобильной техники повышенной проходимости.

Поисковые мероприятия начались 30 августа в лесном массиве Михайловского района Приморья. Площадь района поиска составила около 80 кв. километров.

Василий был передан бригаде скорой помощи в селе Ивановка. Сейчас он находится в Михайловской центральной районной больнице.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru