15-летний подросток пошел за грибами и не вернулся

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю с целью выяснения обстоятельств безвестного исчезновения 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 23 августа 2019 года, находясь на заготовке дров в лесном массиве в районе поселка Тигровый Анучинского района Приморского края, ушел за грибами и не вернулся 15-летний подросток. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

В целях установления места нахождения ребенка организованы поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, органов внутренних дел, МЧС, а также волонтеры.

Кроме того, допрашиваются родственники несовершеннолетнего, односельчане, устанавливаются все обстоятельства, при которых пропал ребенок.

Приметы пропавшего подростка: рост около 165 см, худощавого телосложения, волос темный, был одет в черную куртку, темное спортивное трико, резиновые сапоги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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